Tri rregullat që FIFA provoi në Botërorin U-15 dhe që mund të transformojnë futbollin

Zëvendësime pa kufi, rivënie anësore me këmbë dhe një mënyrë e re për përcaktimin e pozicionit jashtë loje: këto ishin tri risitë që FIFA eksperimentoi në Kupën e parë të Botës U-15 në Baku. Synimi ishte një futboll më i shpejtë e më sulmues, ku të rinjtë të kishin më shumë kontakte me topin.
Baku priti muajin e kaluar edicionin e parë të Kupës së Botës dhe Festivalit të FIFA-s U-15. Në aktivitet morën pjesë 189 ekipe, që përfaqësonin të gjashtë konfederatat: UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL dhe OFC.
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Një nga eksperimentet preku pozicionin jashtë loje. Sipas këtij rregulli, futbollisti mund të ndëshkohej vetëm brenda një zone sulmuese të përcaktuar posaçërisht, me kufi një vijë të vendosur 14 metra nga porta kundërshtare.
Një tjetër ndryshim hoqi kufirin e mëparshëm prej pesë zëvendësimesh, duke u lejuar skuadrave të kryenin sa të dëshironin. Kjo u jepte më shumë futbollistëve mundësinë për t’u aktivizuar, ndërsa trajnerëve u lehtësonte rotacionin dhe menaxhimin e gjendjes fizike të ekipit.
Ndërkohë, topi që dilte jashtë vijave anësore rikthehej në lojë me këmbë në vend të rivënies së zakonshme. Përmes kësaj risie synohej të shtoheshin ritmi dhe rrjedhshmëria e lojës, si edhe kontaktet e futbollistëve me topin dhe mundësitë për zhvillimin e tyre teknik.
Përpara takimit hapës, shpjegimin e ndryshimeve e bëri Arsene Wenger, ish-trajneri i Arsenalit, i cili drejton zhvillimin global të futbollit në FIFA.
Wenger theksoi fillimisht se për futbollistët e kësaj moshe përparësi ka aktivizimi në lojë. Sipas tij, zhvillimi i të rinjve kërkon ndeshje serioze, përballje me kundërshtarë të ndryshëm dhe njohjen e përvojave të larmishme të futbollit.
Ai vuri në dukje gjithashtu se, megjithëse talentet gjenden kudo, mundësitë që u ofrohen lojtarëve të rinj nuk janë gjithnjë të barabarta. Wenger e përshkroi turneun si një mundësi për futbollistët nga mbarë bota që të konkurrojnë, të mësojnë dhe të zhvillohen.
Në përfundim, Wenger shpjegoi se t’i ofrosh një mundësi çdo talenti nënkupton të ndihmosh në zbulimin e lojtarëve premtues, në stërvitjen e tyre dhe në sigurimin e hapësirave për të luajtur, në mënyrë që të shpalosin plotësisht potencialin që kanë.
Trofeun e turneut e mori Spanja, pasi mposhti Republikën Çeke me rezultatin 3-0 në finale. Për spanjollët realizuan Tiago Polo, Bruno Fernandez dhe Adrian Bielsa.
Gjatë javës së zhvillimit të aktivitetit, 932 ndeshjet prodhuan gjithsej 4,505 gola, me një mesatare prej 4.83 golash për takim.