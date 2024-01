Timo Werner tashmë do t’i bashkohet Tottenham Hotspur në një huazim 6-mujor.

🚨 BREAKING: @timowerner will join Tottenham Hotspur on a 6-month loan 🤝 (via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/irY6KaDFge

— 433 (@433) January 6, 2024