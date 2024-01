Thomas Partey i Arsenalit u la jashtë skuadrës së Ghanës për AFCON

Mesfushori i Arsenalit, Thomas Partey është lënë jashtë skuadrës së Ganës për finalet e ardhshme të Kupës së Kombeve të Afrikës.

CFARE NDODHI?

Pavarësisht se u emërua në skuadrën provizore të Gana-s për Kupën e Kombeve të Afrikës së ardhshme, ylli i Arsenalit është lënë jashtë skuadrës së fundit prej 27 lojtarësh pasi ai ende nuk është rikuperuar nga dëmtimi i tij në kofshë që pësoi në fillim të këtij sezoni.

30-vjeçari, i cili ka luajtur vetëm në katër ndeshje të Premier League deri më tani në sezon, dëmtoi kërpudhat në tetor. Ai u shfaq për herë të fundit për Topçinjtë në fitoren e tyre 1-0 ndaj Manchester Cityt dhe ishte gjithashtu pjesë e skuadrës së Yjeve të Zi që u përballën me Meksikën dhe Shtetet e Bashkuara gjatë pushimit ndërkombëtar të tetorit.

ÇFARË THA CHRIS HUGHTON

Duke folur me gazetarët pasi zbuloi skuadrën përfundimtare, menaxheri i Gana-s, Hughton tha: “Thomas Partey me siguri, dhe unë e them këtë jo në një mënyrë të dëmshme për skuadrën që kemi, por ai është një nga lojtarët tanë më të rëndësishëm. Këtë ne e dimë dhe , duke përballuar dëmtimin e tij, ai me siguri do të ishte në skuadër. Ne e dimë cilësinë e lojtarit që është. Ky është një lojtar që ka një dëmtim të konsiderueshëm.

“Kam shpenzuar shumë gjatë kësaj periudhe kohore me Thomas dhe gjithashtu jam angazhuar me stafin mjekësor në Klubin e Futbollit Arsenal. Ata do ta trajtojnë këtë dëmtim me kujdes, dhe po ashtu edhe lojtari. Ky është një dëmtim i madh për të dhe më i madhi. Gjëja më e rëndësishme për mua si trajner dhe shoqatën tonë është t’i japim atij mbështetjen që i nevojitet gjatë kësaj periudhe kohore”. /AlbEu.com/