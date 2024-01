Ronaldo blen një shtëpi të madhe në ‘Ishullin e Miliarderëve’ në Dubai

Cristiano Ronaldo ka blerë një tjetër rezidencë masive për t’ia shtuar koleksionit të tij pas spërkatjes së parave në një pronë në Dubai.

CFARE NDODHI?

Sipas Bloomberg Linea, Ronaldo po blen një pronë në ishullin Jumeirah Bay, të cilit i është dhënë pseudonimi luksoz ‘Ishulli i Miliarderit’ për shkak të banorëve të tij të pasur. Ronaldo do të jetë në Dubai këtë muaj për t’u shpërblyer me çmimin Maradona për përfundimin e vitit 2023 si golashënuesi më i mirë në botë. Çmimi i pronës së tij të re nuk është zbuluar, por vlerësohet se do të kushtojë të paktën dhjetëra milionë dollarë.

Ronaldo e ka tejkaluar futbollin dhe është bërë një personazh i famshëm global. Sulmuesi, i cili fiton rreth 215 milionë dollarë çdo vit në Al-Nassr, e ka vendosur veten si një nga sportistët dhe njerëzit më të pasur në planet. Blerja e një pallati tjetër vetëm tregon më tej pasurinë e tij të pamundur. /AlbEu.com/