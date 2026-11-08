Rezultati nuk pasqyron ndeshjen”, Nevil Dede i drejtpërdrejtë: Kasa shënoi dhe tani do të presë flokët

Egnatia fitoi 5-1 ndaj Vorës në Rrogozhinë, duke marrë tri pikë të rëndësishme dhe duke krijuar një shkëputje të ndjeshme nga Teuta, që renditet pas saj. Pas përfundimit të takimit, trajneri i kampionëve, Nevil Dede, komentoi paraqitjen e skuadrës.
Të lidhura
None found
“Jam i kënaqur me djemtë dhe i përgëzoj publikisht. Edhe pse kishim ngarkesë, arritëm të shfaqnim versionin tonë më të mirë. E prisja një përballje të vështirë. Na ndihmoi goli i dytë, sepse në të kundërt mund të kishim vuajtur.
“Ndikim pati edhe cilësia e lojtarëve tanë. Për shaka, Kasa tha se do t’i presë flokët pasi shënoi. Megjithatë, ishte një ndeshje e vështirë; kundërshtarët krijonin epërsi numerike në krahë. Shifrat nuk pasqyrojnë plotësisht lojën, pasi disa gola ishin eurogola.
“Kemi një grup fantastik dhe lojtarët e rinj kanë bërë përpara në paraqitjet e tyre. Në pjesën e dytë u kërkova të luanim me bllok të mesëm.
“Përgëzime kapitenit Aleksi dhe Kryeziut, të cilët kanë shumë minuta të luajtura. Më gëzon që Fernando po rikthehet; ka potencial të madh. Është përpara të tjerëve në kohë.”