Pasiguri te Manchester City, Haaland dhe katër lojtarë mungojnë në stërvitje para sfidës me AEK-un

Manchester City ka marrë një sinjal shqetësues përpara ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër AEK Athinës, pasi Erling Haaland dhe katër futbollistë të tjerë nuk morën pjesë në seancën e hapur stërvitore të së hënës, raporton Hayters.
Të lidhura
None found
Përkrah sulmuesit norvegjez, në stërvitje munguan edhe Matheus Nunes, Nico O’Reilly dhe Mateo Kovacic, duke lënë të paqartë nëse ata do të jenë të gatshëm për sfidën e së martës.
Haaland dyshohet se ka ndier shqetësime fizike pas triumfit 3-2 ndaj Ipswich Town në Ligën Premier, të zhvilluar të shtunën. Kjo situatë bie në kundërshtim me deklaratat e para të trajnerit Enzo Maresca, i cili kishte thënë se lojtari ishte në gjendje të mirë.
Edhe Antoine Semenyo nuk ishte i pranishëm në seancën stërvitore, pasi u dëmtua gjatë përballjes me Ipswich Town. Raportimet bëjnë të ditur se ai mund të qëndrojë jashtë fushave deri në tetë javë.
Më herët, Maresca kishte deklaruar se Haaland dhe tre lojtarët e tjerë që munguan mund të rikuperoheshin në kohë për ndeshjen evropiane.
Megjithatë, fakti që ata nuk zbritën në stërvitjen e fundit e ka vënë në dyshim pjesëmarrjen e tyre ndaj AEK Athinës.
Manchester City tashmë pret vlerësime të mëtejshme për gjendjen e pesë futbollistëve të dëmtuar, ndërsa koha në dispozicion para ndeshjes së së martës po shkurtohet.