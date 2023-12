Ndërpritet ndeshja mes skuadrave angleze: Futbollisti bie pa ndjenja në tokë

Një ndeshje e asaj që njihet si “Boxing Day” në Angli u anulua pasi një lojtar ra pa ndjenja në fushë me një lëndim të tmerrshëm në kokë vetëm pak çaste para se të përfundonte ndeshja.

Yahya Bamba i Cray Wanderer ra në tokë në minutën e 92-të të lojës së skuadrës së tij kundër Margate të martën.

Përplasja e Ligës Isthmian në Premier Divizioni ishte e barabartë 0-0 kur ndodhi incidenti tronditës.

Cray dhe Margate postuan të dy në llogaritë e tyre zyrtare X se Bamba ra pa ndjenja në tokë në minutën e dytë të kohës shtesë.

Më vonë u zbulua se ai kishte pësuar një “lëndim të rëndë në kokë”.

Sulmuesi mori trajtim nga mjekët pasi loja ishte vendosur në pritje.

Dhe kapitenët e të dyja palëve diskutuan me gjyqtarin se si të vazhdonin më tej.

Menjëherë u thirr një ambulancë për Bamba. Më pas u ra dakord që dy minutat e fundit të luheshin pasi ai të transportohej i sigurt në spital.

Dhe të dyja skuadrat u larguan nga fusha ndërsa Bamba vazhdoi të merrte kujdes mjekësor.

Por, 20 minuta më vonë u mor vendimi për të ndërprerë plotësisht lojën. /Telegrafi/

Due to the injury to Yahya Bamba, the game has been held up upon awaiting an ambulance to arrive. Once Yahya has been given assistance the remaining minutes will be played.

— Cray Wanderers FC (@OfficialWands) December 26, 2023