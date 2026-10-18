Mungesa e Viniciusit krijon mundësi për Endrickun, Mourinho po shqyrton një rol të ri për brazilianin

Mungesa e Viniciusit krijon mundësi për Endrickun, Mourinho po shqyrton një rol të ri për brazilianin

Sipas “Marca”-s, trajneri portugez po mendon ta aktivizojë Endrickun në krahun e djathtë të sulmit në përballjen me Sevillan. Në këtë skemë, Kylian Mbappe do të luante si qendërsulmues, ndërsa Yan Diomande do të pozicionohej në të majtë.

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Real Madridi do të jetë pa Vinicius Juniorin, i cili pritet të mungojë në katër ndeshjet e ardhshme për shkak të pezullimit. Kjo situatë ka krijuar një hapësirë në repartin ofensiv, ndërsa paraqitja e Endrickut në Romë e ka rritur ndjeshëm mundësinë që ai ta shfrytëzojë atë.

Braziliani u aktivizua pas pushimit në ndeshjen ndaj Romës dhe pati ndikim të menjëhershëm. Ai vuri në vështirësi mbrojtjen kundërshtare, realizoi një gol dhe kontribuoi në përmbysjen e rezultatit, duke bërë që Mourinho të rishikojë alternativat e tij në sulm.

Për Endrickun, një përfshirje në formacionin bazë do të ishte një kthesë e rëndësishme te Real Madridi. Deri para udhëtimit në Romë, 20-vjeçari kishte luajtur vetëm katër minuta në ndeshjet zyrtare të këtij sezoni, ndërsa në fillim të kampanjës ishte ndikuar edhe nga një lëndim.

Mungesa e hapësirës në fushë kishte shtuar dyshimet mbi të ardhmen e tij në Santiago Bernabeu. Për këtë arsye, gjatë afatit kalimtar të janarit ishte përmendur edhe mundësia e një tjetër huazimi.

Megjithatë, Endricku zgjodhi të vazhdonte të qëndronte te Real Madridi, pas periudhës së suksesshme në formë huazimi te Lyoni në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar. Me klubin francez, ai zhvilloi 21 ndeshje në të gjitha garat, duke shënuar tetë gola dhe duke dhënë tetë asistime.


Shtuar 18.10.2026 18:51

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