“Liverpooli duhet të jetë i interesuar” – Pse mund të ndodhë marrëveshja e Mbappes

Liverpooli “duhet të jetë i interesuar” për Kylian Mbappe dhe mund të konkurrojë me Real Madridin në frontin e transferimeve, thotë Gary McAllister.

CFARE NDODHI?

Reprezentuesi francez, fitues i Kupës së Botës, vazhdon të ecë drejt largimeve në Paris Saint-Germain, me kontratën e tij që po shkon drejt agjencisë së lirë. Një lëvizje në Santiago Bernabeu është spekuluar për disa kohë, por gjigantët e Premierligës në Anfield tani thuhet se janë në përzierje.

Mbappe ka pranuar më parë se ka folur me Liverpool-in në lidhje me planet e ardhshme – pasi ata janë klubi i preferuar i nënës së tij – dhe 2024 mund të jetë viti në të cilin ai merr një sfidë të re jashtë Francës së tij të lindjes.

ÇFARË THA MCALLISTER PËR MBAPPE

McAllister, i cili kaloi kohë me Reds si lojtar dhe trajner, i ka thënë Boylesports – që ofron bastet më të fundit të Premier League – se pse mund të arrihet një marrëveshje: “Unë mendoj se klubet si Liverpool duhet të jenë gjithmonë aty kur një superstar botëror si Kylian. Mbappe bëhet i disponueshëm. Nëse ka një mundësi atje, dhe nëse marrëveshja e Mbappe është në përputhje me buxhetet dhe mënyrën se si drejtohet klubi, atëherë Liverpool duhet të jetë i interesuar për sa i përket mua. Do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë stil Stili i Jurgen Klopp është sulmues dhe me këmbë të përparme dhe do t’i përshtatej Mbappes.

“Pesë apo gjashtë klubet më të mira të botës do të duan gjithmonë të përfshihen kur një lojtar i atij kalibri të bëhet i disponueshëm, dhe Liverpool është pjesë e atij grupi. Gjatë viteve të fundit, njerëzit kanë thënë se hapi i ardhshëm i Mbappes ishte Real Madridi. por lidhja me Liverpool-in ka qenë gjithashtu aty. Liverpool ishte gjithashtu në foto kur Jude Bellingham ishte në dispozicion. Nuk mund të shoh një arsye pse ata nuk mund ta merrnin Mbappe nëse marrëveshja funksiononte për ta.” /AlbEu.com/