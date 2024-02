Befasi e madhe nga Anglia: Liverpooli dhe Man United paraqesin ofertat për Mbappen

Manchester United dhe Liverpool kanë dorëzuar oferta për të nënshkruar me sulmuesin e PSG-së, Kylian Mbappe këtë verë.

Mbappe i ka thënë PSG-së, sipas The Athletic, se ai do të largohet nga klubi si lojtar i lirë këtë verë, pasi kishte zgjedhur të mos nënshkruajë një zgjatje të kontratës.

RMC Sport në anën tjetër raporton se francezi ka informuar bashkëlojtarët e tij për vendimin që ka marrë, megjithëse nuk ka treguar se në cilin klub do të transferohet.

E ardhmja e francezit ka filluar të qartësohet, ndërsa Arsenali, Liverpooli, Manchester City dhe Manchester United, thuhet se janë të interesuara për transferimin e tij.

Sipas gazetës franceze Le10Sport, United ka dorëzuar tashmë një ofertë te shoqëruesit e Mbappes pasi aksioneri i ri Sir Jim Ratcliffe synon të bëjë një nënshkrim gjigant në verë për të njoftuar kalimin e tij në Old Trafford.

Gjithashtu pretendohet se Mbappe dhe trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, kanë pasur disa biseda telefonike, megjithëse gazeta shton se largimi i afërt i gjermanit në fund të sezonit ka të ngjarë të dobësojë shanset e Reds.

Ndërkohë, lidhjet me një kalim te Real Madridi vazhdojnë të shfaqen. Gazeta spanjolle Marca thotë se ai do t’i bashkohet klubit spanjoll – dhe pretendon se ai tashmë ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare për t’u bashkuar me klubin si lojtar i lirë nga korriku.

Reali ende nuk ka komentuar publikisht për këtë çështje, ndryshe nga skenarët e mëparshëm ku ata kanë mohuar çdo interesim për kapitenin e Francës.

Sipas BBC Sport, Los Blancos kanë një datë specifike se kur mund të shpallet kalimi i sulmuesit – nëse ai vendos të nënshkruajë kontratën.

Pretendohet se Mbappe mund të shpallet si lojtar i Real Madridit, sapo të bëhet e qartë se Reali dhe PSG nuk do të përballen me njëri-tjetrin në Ligën e Kampionëve këtë sezon.

Me të dy klubet që aktualisht konkurrojnë në 16-shen e fundit të kompeticionit, dhe kanë epërsi nga ndeshjet e tyre të para, ata janë në një pozicion për të arritur në çerekfinale. /Telegrafi/