VIDEO/ Lionel Mesi fenomenal, ylli argjentinas thyen një tjetër rekord historik në MLS

Ylli i futbollit Lionel Messi, ka dhuruar një tjetër paraqitje të jashtëzakonshme në Major League Soccer, duke realizuar një gol dhe dy asistime në fitoren 4-2 të Inter Majemit ndaj Torontos në ndeshjen e kampionatit.

Messi ka arritur edhe një rekord të ri, duke u bërë lojtari më i shpejtë që regjistron 100 kontribute në gola (gola + asistime) në MLS, duke e kaluar rekordin e mëparshëm që mbahej nga Sebastian Xhovinko.

Mesi e arriti këtë shifër në vetëm 64 ndeshje, me 59 gola dhe 41 asistime, ndërsa Xhovinko kishte nevojë për 95 paraqitje (58 gola dhe 42 asistime).

Edhe këtë sezon, Mssi po vazhdon me formë të lartë, pasi në 13 ndeshje ka shënuar 10 gola dhe ka dhënë 3 asistime, duke e konfirmuar ndikimin e madh që ka pasur që nga transferimi te Inter Majemi.

Shtuar 10.05.2026 08:49

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze

Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës

Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd

"Klevisa është e lidhur jashtë"/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin

Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar

Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë "po"

Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle

