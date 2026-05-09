VIDEO/ E pabesueshme! Bylisi B rrëzon tek amatorët Kukësin pas dramës së penalltive

Bylisi B ka bërë të pabesueshmen, teksa ka mundur me penallti Kukësin në play-out të Kategorisë së Parë, duke siguruar ngjitjen dhe duke rrëzuar mes amatorëve në Kategorinë e Dytë ekipin verilindor.

Në ndeshjen e luajtur në Vorë, skuadra verilindore u duk se do ngjitej pasi gjeti golin me Bespallën në pjesën e dytë të takimit. Por pikërisht në minutën e tretë shtesë të ndeshjes, Muriç barazoi rezultatin, duke bërë që takimi të shkonte me shtesa.

Të lidhura

None found

Edhe aty, Kukësi kishte një shans të shkëlqyer për të mbyllur takimin pasi fitoi penallti. Por Abidun e gaboi atë duke e fluturuar mbi traversë në minutën e 120, për të çuar sfidën te goditjet e penalltive.

Aty, Bylisi B i realizoi të pesta, ndërsa gabimi i Ballhysës te gjuajtja e fundit rezultoi vendimtar, duke i dhënë ekipit ballshiot mundësinë për të luajtur në sezonin e ardhshëm në Kategorinë e Parë, ndërsa njëkohësisht ndëshkojnë Kukësin më rënien në futbollin amator.

PENALLTITË  4-5 (VIDEO)

Goli i Ballhysës: (VIDEO)

Goli i Muriç: (VIDEO)

Të Lidhura:

  1. Kukësi ndal Tiranën në Rrogozhinë, skuadrat ndahen në “paqe”
  2. Silvinjo ndan formacionin/ Si pritet të luajë Kombëtarja kundër Letonisë
  3. Dragan Stojkoviç u bë tekniku i dytë radhazi serb që largohet pas humbjes me kuqezinjtë
  4. Shorti i “play off”, pse edhe ndeshja me Anglinë vlen shumë për Shqipërinë

Shtuar 10.05.2026 00:33

Tags: ,
Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?
Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze

Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze
Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës

Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës
Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd

Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd
“Klevisa është e lidhur jashtë”/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin

“Klevisa është e lidhur jashtë”/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin
Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar

Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar
Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t’i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë “po”

Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t’i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë “po”
Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle

Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle
meritkingjojobetjojobetjojobetjojobetzirvebetMadridbetMadridbetcasibombetpark girişJojobetmeritkinggalabetjojobetjojobetlunabet girişholiganbet girişMarsbahis GüncelMarsbahis GirişMarsbahis Güncel GirişJojobetJojobet GirişCasibom