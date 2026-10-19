Laporta përgatit ofertën për transferimin e Haalandit te Barcelona

Barcelona po harton një strategji konkrete për të bindur Erling Haalandin që të transferohet në klubin katalunas, nëse Manchester City dënohet me zbritje pikësh dhe largohet nga Liga Premier në përfundim të sezonit.
Të lidhura
None found
Sipas raportimeve, presidenti Joan Laporta dhe drejtuesit e Barcelonës janë gati t’i propozojnë sulmuesit norvegjez një marrëveshje pesëvjeçare. Kontrata do të përfshinte një pagë vjetore prej 31.5 milionë eurosh, e barabartë me shumën që Haaland përfiton aktualisht në Angli.
Plani i klubit katalunas parashikon gjithashtu që 26-vjeçarit t’i garantohet një rol qendror në formacionin e skuadrës.
Haalandi shihet si një prej përforcimeve kryesore të projektit afatgjatë sportiv të Barcelonës. E ardhmja e tij mund të ndikohet nga problemet ligjore të Manchester Cityt, ndaj të cilit janë ngritur 115 akuza për shkelje të rregullave financiare të Ligës Premier.
Një vendim që do ta dënonte klubin anglez me largim nga elita e futbollit të vendit mund të shkaktonte largimin e disa prej futbollistëve më të rëndësishëm të skuadrës.
Trajneri Hansi Flick raportohet se është pro këtij transferimi dhe e konsideron Haalandin një element të rëndësishëm për repartin ofensiv.
Me norvegjezin në përbërje, Barcelona do të krijonte një treshe sulmuese së bashku me Raphinhan dhe Lamine Yamalin, duke fituar potencial të madh në fazën e avancuar.
Pavarësisht interesimit, klubi katalunas nuk pritet të bëjë hapa zyrtarë për transferimin përpara se të sqarohet përfundimisht çështja e Manchester Cityt.
Drejtuesit e Barcelonës do të ndjekin vendimin e organeve përkatëse në Angli dhe, nëse rënia e Cityt nga Liga Premier konfirmohet në fund të sezonit, Laporta pritet të kontaktojë përfaqësuesit e Haalandit për të nisur bisedimet mbi një transferim në “Camp Nou”.