Pas transmetimit të klipit nga përplasja mes Akilit dhe Valdetit në shtëpinë e BBVK, Valdeti foli për bashkëshorten e tij, të cilën e përshkroi si mbështetjen dhe fuqinë kryesore në jetën e tij.
Ai deklaroi se askush nuk mund ta vërë në dyshim burrërinë e tij, pasi në krah ka një grua që për të është një mbretëreshë.
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“Te pjesa e burrërisë, ma ka dhënë Zoti një grua, një mbretëreshë, që edhe më jep fuqi, edhe m’i jep të gjitha. Nuk ka mbret pa mbretëreshë, nuk ka princ pa princeshë”, u shpreh Valdeti.
Akili iu përgjigj kësaj deklarate, duke i thënë se këtë shprehje e kishte dëgjuar në Facebook.