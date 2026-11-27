Akili reagoi ashpër ndaj sjelljes së Nichit kundrejt Antonetës, duke e cilësuar atë si “hero të dështuar”, “psikopat” dhe “pervers”.
Sipas tij, qëndrimi i Nichit është shqetësues dhe ai duhet të marrë ndihmë psikologjike.
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“Koha e gjatë e Nichit këtu, kemi të bëjmë me një psikopat në shtëpi. Shenjat që i ka shfaqur, i kam thënë se ka nevojë për psikolog. Manjakun, perversin, dhunuesin, përndjekësin, hero i dështuar aty jashtë. Nëse i afroheni dhe e shikoni, ka përfunduar dhe nuk po punon më normalisht, si në lojë”, është shprehur Akili.