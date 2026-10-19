Kriza financiare trondit Al Nassrin, Gerry Cardinale shqyrton blerjen e klubit të Ronaldos

Al Nassr, skuadra saudite ku aktivizohet Cristiano Ronaldo, po kalon vështirësi të konsiderueshme financiare. Në këtë situatë është shfaqur edhe mundësia e një ndryshimi në pronësinë e klubit, pasi Gerry Cardinale, përmes kompanisë RedBird Capital Partners, po vlerëson mundësinë për të marrë shumicën e aksioneve të tij.
Sipas Gazzetta dello Sport, detyrimet financiare të klubit nga Riadi kanë kaluar 800 milionë rialë sauditë, ekuivalente me rreth 200 milionë euro. Problemet ekonomike raportohet se kanë ndikuar edhe në lëvizjet e Al Nassrit në merkaton e transferimeve, ndërsa shitja e një pjese të madhe të aksioneve shihet si një rrugë për të lehtësuar situatën.
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Informacionet e publikuara sugjerojnë se RedBird mund të paraqesë një ofertë për rreth 70 për qind të aksioneve të Al Nassrit. Disa postime në rrjetet sociale përmendin një vlerë prej 267 milionë dollarësh, ndërsa borxhet e klubit llogariten në rreth 213 milionë dollarë. Megjithatë, pa një njoftim zyrtar, këto të dhëna mbeten pjesë e raportimeve mediatike dhe nuk përbëjnë një marrëveshje të finalizuar.
Në diskutim është edhe një skenar ku Cristiano Ronaldo do të bëhej pjesë e pronësisë. Raportimet bëjnë me dije se portugezi mund të marrë deri në 20 për qind të aksioneve, por edhe kjo mundësi nuk është konfirmuar nga palët zyrtare.
Al Nassr ka luajtur një rol të rëndësishëm në projektin ambicioz të Arabisë Saudite për zhvillimin e futbollit. Kalimi i Ronaldos te klubi në vitin 2023 rriti ndjeshëm interesin ndërkombëtar për skuadrën dhe kampionatin saudit, duke ndihmuar gjithashtu në afrimin e futbollistëve të njohur nga arena botërore.
E themeluar në vitin 1955, skuadra e Riadit ka triumfuar disa herë në kampionatin saudit dhe ka arritur rezultate edhe në kompeticionet kontinentale. Në radhët e saj kanë luajtur futbollistë si Sadio Mané, João Félix, Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Iñigo Martínez dhe Mohamed Simakan. Ndërkohë, Majed Abdullah mbetet një nga figurat legjendare të historisë së klubit.
Nëse bisedimet për transferimin e aksioneve marrin formë konkrete, Al Nassr mund të nisë një kapitull të ri në drejtimin dhe administrimin financiar. Deri atëherë, mbetet e paqartë nëse interesimi i raportuar i Cardinales do të pasohet nga një ofertë zyrtare dhe nëse Cristiano Ronaldo do të ketë rol në strukturën e ardhshme të klubit.