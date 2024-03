Kosova U19 e mbyll me humbje në Elite Round

Përfaqësuesja e Kosovës U19 ka pësuar humbje në ndeshjen e fundit të ‘Elite Round’ për Euro 2024.

Dardanët e rinj u përballen me Slloveninë në duelin e tretë dhe pësuan humbje me rezultat 2-0.

Goli i parë në ndeshje erdhi në minutën e 40-të, kur Cuber Potocnik realizoi për 1-0 pas asistimit nga Lorbek duke kaluar sllovenët në epërsi.

Vendasit realizuan golin e dytë tre minuta para fundit, ku shënues ishte Jevsenank.

Kësisoj Dardanët e përzgjedhësit Adil Maliqi e mbyllën në pozitën e tretë në ‘Elite Round’ me tre pikë pas tre dueleve, derisa në Euro 2024 shkon Spanja me shtatë pikë e ndjekur nga Sllovenia me katër sosh. /Telegrafi/