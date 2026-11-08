Juventusi ndan pikët me Fiorentinën, Zhegrova luan në pjesën e dytë

Juventusi u largua me një barazim 2-2 nga transferta ndaj Fiorentinës, në ndeshjen e vlefshme për javën e 11-të të Serie A.
Fiorentina e gjeti golin e avantazhit që në minutën e katërt. Pas ekzekutimit të një këndoreje nga Pote, Mateo Pellegrino u shkëput në zonë dhe me një goditje me kokë kaloi vendasit në epërsi.
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Ekipi i Luciano Spallettit reagoi në minutën e 32-të, kur Randal Kolo Muani shërbeu për Nick Woltemade dhe ky i fundit rivendosi baraspeshën, duke çuar rezultatin në 1-1. Ky ishte edhe rezultati me të cilin u mbyll pjesa e parë.
Vendasit e nisën fraksionin e dytë më mirë dhe në minutën e 54-t rikthyen avantazhin. Alieu Njie përfitoi nga një top i rikthyer brenda zonës dhe shënoi golin e dytë për Fiorentinën.
Juventusi vijoi të kërkonte barazimin dhe e arriti atë në minutën e 66-të. Pas një goditjeje nga këndi të ekzekutuar nga Douglas Luiz, Bremer fitoi duelin në ajër dhe me kokë shënoi për 2-2.
Edon Zhegrova u fut në lojë në minutën e 57-të, duke zëvendësuar Nick Woltemade. Sulmuesi u përfshi në përpjekjet e Juventusit për të përmbysur ndeshjen, por deri në fund shifrat mbetën të pandryshuara.
Pas këtij rezultati, Juventusi vijon të renditet i shtati në tabelën e Serie A me 18 pikë, ndërsa Fiorentina mori një pikë në fushën e saj.