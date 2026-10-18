Gvozdenovic paraqet dorëheqjen nga Elbasani: Përgjegjësinë e marr i pari, vendimi përfundimtar i takon klubit

Ivan Gvozdenovic konfirmoi se ka dhënë dorëheqjen nga posti i trajnerit të Elbasanit, pas lajmeve që u përhapën për largimin e tij. Ai shpjegoi publikisht arsyet e këtij vendimi.
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“Po, është e vërtetë që kam dorëzuar dorëheqjen nga ekipi i Elbasanit. Kështu funksionon futbolli: kur rezultatet nuk janë ato që priten, përgjegjësinë duhet ta marrë trajneri i pari. Dua të falënderoj të gjithë futbollistët, drejtuesit e klubit dhe çdo njeri me të cilin bashkëpunova gjatë kësaj periudhe në këtë qytet.
Falënderim të veçantë kam për tifozët e Elbasanit, që na përkrahën dhe qëndruan pranë skuadrës. Mbështetjen e tyre e çmoj shumë dhe këtë periudhë do ta kujtoj me respekt”, u shpreh Gvozdenovic.
Trajneri serb duket i vendosur në qëndrimin e tij dhe tani pritet reagimi i drejtuesve të klubit. Orët e ardhshme do të tregojnë nëse ndarja e palëve do të bëhet zyrtare apo nëse Elbasani do të tentojë ta bindë Gvozdenovicin të vijojë punën me skuadrën.