Girona, befasia më e madhe e sezonit 2023/24 në futboll

Girona ka ‘vjedhur’ vëmendjen e të gjithë atyre që përcjellin futboll, për mënyrën se si e luajnë lojën e bukur dhe se si po arrijnë që të rivalizojnë dy gjigantët e futbollit spanjoll, Real Madrid dhe Barcelona, duke mos u treguar aspak inferior.

Nga një ekip që synimin kryesor e kishte promovimin në elitën e futbollit spanjoll, tani duke ëndërruar fitoren e titullit, Girona ka tejkaluar shumë pengesa gjatë rrugës, për të shijuar ditët e sotme.

Historia e Gironas

Vlera totale në treg: 161 milionë euro

Numri i lojtarëve: 25

Mosha mesatare në ekip: 27.2 vjet

Lojtarë të huaj: 11

Stadiumi: Montilivi

Shuma më e madhe e shpenzuar në afatin kalimtar: 4.3 milionë euro.

E themeluar më 23 korrik të vitit 1930, Girona ka një histori mjaft frymëzuese. Duke e nisur nga kategoritë më të ulëta, klubi u rrit me shpejtësi të madhe. Qëllimi u arrit në sezonin 2017/18, kur Girona u bë pjesë e La Ligas për herë të parë.

Por sidoqoftë, ky sukses i Gironas nuk ishte vetëm një shëtitje e thjeshtë në park. Ishte një mision që u realizua pas shumë sakrificave. Imagjinojeni, një ekip nga një qytet i vogël të rivalizojë gjigantët e futbollit spanjoll, kjo pra është Girona.

Teksa flasim për sezonin 2023/24, Girona më nuk konsiderohet thjesht një “ekip i vogël”. Ata janë një ekip që duhet treguar kujdes ndaj tyre. Pozita e tyre në tabelë, tregon zhvillimin e klubit ndër vite.

Stadiumi Montilivi

I vendosur në zemër të Gironas, stadium Montilivi qëndron si një fushë betejë për entuziastët e futbollit. Me një histori të pasur që daton që nga vitet e 70-ta, stadium ka evoluar në një arenë moderne. Kapaciteti i tij prej 14,624 mijë vendesh dhuron një atmosferë elektrizuese dhe një eksperiencë të paharrueshme për tifozët.

Sezoni 2023/2024

Girona po vazhdon të lë pa fjalë të gjithë duke lënë prapa vetes klube si Barcelona dhe Atletico Madrid me 45 pikë pas 18 ndeshjeve. Pasi humbja e tyre e vetme erdhi ndaj Real Madridit, ata renditen momentalisht në vendin e dytë me pikë të barabarta me klubin madrilen.

22 milionë euro për transferime

Girona, e cila transferoi pesë lojtarë më herët këtë sezon, ka afruar dy lojtarë të tjerë si lojtarë të lirë dhe tre të tjerë në huazim. /Telegrafi/