Fisnik Asllani gjen përsëri rrjetën në Bundesliga para grumbullimit me Kosovën

Fisnik Asllani gjen përsëri rrjetën në Bundesliga para grumbullimit me Kosovën

Fisnik Asllani ka shënuar sërish në kampionatin gjerman, duke realizuar me fanellën e Hoffenheimit në përballjen ndaj Schalke 04.

Sulmuesi i Kosovës kaloi ekipin e tij në avantazh në minutën e 10-të, pas një gabimi të rëndë të portierit kundërshtar, Loris Karius.

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Për 23-vjeçarin ky ishte realizimi i dytë në Bundesliga gjatë këtij sezoni. Goli vjen vetëm pak ditë përpara grumbullimit të radhës me Përfaqësuesen e Kosovës.

Forma e mirë e Asllanit përbën një sinjal pozitiv për përzgjedhësin Franco Foda, teksa Kosova do të përballet me Izraelin dhe Irlandën në Ligën e Kombeve.

Me paraqitjet e tij, sulmuesi po konfirmon gjithnjë e më shumë peshën që ka në repartin ofensiv të Hoffenheimit.


Shtuar 8.11.2026 20:00

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