Egnatia feston 100 ndeshjet e Edison Ndrecës: Ky rrugëtim vijon pas suksesit ndaj Vllaznisë

Egnatia feston 100 ndeshjet e Edison Ndrecës: Ky rrugëtim vijon pas suksesit ndaj Vllaznisë

Edison Ndreca regjistroi paraqitjen e tij të 100-të me fanellën e Egnatias në takimin e së dielës, të cilin skuadra rrogozhinase e fitoi 3-1 ndaj Vllaznisë. Klubi vendosi ta ndajë këtë arritje të rëndësishme të mbrojtësit me tifozët përmes rrjeteve sociale, duke e shoqëruar me vlerësime të veçanta për kontributin e tij.

Mbrojtësi është shndërruar gradualisht në një prej elementëve të rëndësishëm të formacionit të drejtuar nga Nevil Dede. Paraqitjet e tij në fushë, të shoqëruara me rezultatet pozitive të ekipit në kampionat, tregojnë edhe për lidhjen dhe harmoninë që ekziston brenda skuadrës.

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Në publikimin e Egnatias u shfaq edhe një fotografi ku Ndreca pozon së bashku me presidentin Agim Demrozi. Ky i fundit mban fanellën me numrin 100, ndërsa në imazh janë edhe futbollistë të tjerë që kanë dhënë kontribut në ngjitjen e Egnatias deri në këtë nivel.


Shtuar 19.10.2026 14:12

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