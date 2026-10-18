Egnatia dhe Vllaznia përballen në Rrogozhinë me objektiva të ndryshme

Egnatia 0-0 Vllaznia
“Abissnet Superiore”, java e 7-të
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Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Arena Egnatia”, me Olsid Feratajn si arbitër kryesor.
Egnatia e nis takimin me Tandilashvilin në portë; Adjessa, Diabate, Albanese, Ndreca, Kryeziu, Ajeti, Bakalli, Bitri, Smajli dhe Montenegro plotësojnë formacionin. Trajner i skuadrës është Nevil Dede.
Vllaznia luan me Jukajn në portë, ndërsa në fushë janë Gurishta, Dros, Balaj, Murataj, Bardhi, Mehmeti, Qato, Musta, Avduli dhe Uldedaj. Në krye të ekipit shkodran është trajneri Csaba Laszlo.
1′ Ka nisur sfida në Rrogozhinë, me Egnatian dhe Vllazninë që kanë marrë pozicionet në fushë.
2′ Albanese provon goditjen nga larg, por topi kalon pranë shtyllës.