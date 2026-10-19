Dukagjini dhe Drenica barazojnë 1-1 në javën e 10-të të Superligës

Dukagjini dhe Drenica barazojnë 1-1 në javën e 10-të të Superligës

Dukagjini dhe Drenica e përfunduan në barazim 1-1 përballjen e javës së 10-të të Superligës së Kosovës, me të dyja golat që u shënuan gjatë pjesës së parë.

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Ekipi vendas pati rastin ideal për të kaluar përpara që në minutën e katërt, kur fitoi një penallti, por nuk arriti ta kthente atë në gol. Vetëm një minutë më vonë, Basri realizoi dhe i dha Dukagjinit avantazhin 1-0.

Drenica nuk u dorëzua dhe në minutën e 20-të gjeti golin e barazimit. Zeka ishte autori i golit që vendosi rezultatin në 1-1.

Pas këtij zhvillimi, pjesa e parë u mbyll me rezultat të barabartë. Edhe pse të dyja skuadrat kërkuan golin e fitores në fraksionin e dytë, rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund.

Me këtë rezultat, Dukagjini dhe Drenica morën nga një pikë në përballjen e vlefshme për xhiron e 10-të.


Shtuar 19.10.2026 19:57

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