Chelsea vëzhgon katër mesfushorë, por Alex Scott mbetet zgjedhja e parë

Chelsea synon të forcojë mesfushën në merkaton e janarit dhe drejtuesit po shqyrtojnë disa futbollistë me karakteristika të ndryshme.
Klubi londinez nuk arriti të plotësonte objektivin për përforcimin e këtij reparti gjatë afatit kalimtar të verës. Enzo Fernandez u largua në ditët e fundit të merkatos, ndërsa transferimi i Lamine Camarasë nga Monaco dështoi pasi klubi francez u tërhoq nga marrëveshja.
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Kështu, trajneri Xabi Alonso mbeti pa një tjetër alternativë në mesfushë. Chelsea pritet të ndërhyjë në janar për të afruar të paktën një lojtar, me mundësinë që të transferojë edhe dy.
Alex Scott vazhdon të jetë emri kryesor në listën e dëshirave të drejtuesve sportivë. Megjithatë, marrëveshja për mesfushorin mund të kërkojë një shpenzim që i afrohet 100 milionë eurove.
Përballë kësaj kostoje, londinezët po analizojnë edhe mundësi të tjera, si për merkaton e janarit, ashtu edhe për atë të verës së ardhshme. Gazetari Simon Phillips raporton se në vëmendjen e klubit janë edhe katër lojtarë.
Njëri prej tyre është Harrison Armstrong, 19-vjeçari i Evertonit, i cili po zhvillon një sezon të mirë. Në këtë grup përfshihet edhe Lewis Miley, 20 vjeç, pjesë e Newcastle United dhe i vlerësuar për potencialin e tij të ardhshëm.
Josh King, 19-vjeçari i Fulhamit, është gjithashtu në listë. Ai ka tipare më sulmuese dhe mund të aktivizohet si mesfushor ofensiv ose në krahët e sulmit.
Si opsion më i vështirë shihet Myles Lewis-Skelly i Arsenalit. 20-vjeçari është bërë një pjesë e rëndësishme e formacionit të skuadrës londineze, ndaj largimi i tij do të ishte i ndërlikuar.
Sipas Simon Phillips, Chelsea po i ndjek të katër futbollistët, por një transferim i mundshëm i tyre shihet më i realizueshëm në verën e vitit 2027. Ata kanë role të rëndësishme në klubet përkatëse, ndërkohë që Chelsea duhet të marrë parasysh edhe investimin e madh të nevojshëm për Alex Scott.