Egzon Azemi: Amaneti i Astrit Deharit dhe Arbënor Xhaferit po përmbushet, drejtësia do të vijë

Egzon Azemi: Amaneti i Astrit Deharit dhe Arbënor Xhaferit po përmbushet, drejtësia do të vijë

Deputeti Egzon Azemi ka reaguar në Facebook për rastet e Astrit Deharit dhe Arbënor Xhaferit, duke drejtuar akuza ndaj personave që, sipas tij, kanë mbajtur nën kontroll institucionet e drejtësisë, përfshirë gjykatat, prokuroritë dhe hetuesitë.

Azemi shprehet se nuk mund ta dijë nëse një ditë do të zbardhen plotësisht rrethanat e vdekjes së Astrit Deharit dhe rastit të Arbënor Xhaferit. Megjithatë, ai thekson se amaneti i tyre po realizohet.

Të lidhura

None found

Sipas deputetit, Kosova nuk do të ndahet, shitet apo copëtohet, ndërsa përgjegjësit për këto raste do të përballen me pasojat.

“Kriminelëve u ka ardhur fundi. Drejtësi do të ketë!”, ka shkruar Azemi në reagimin e tij.


Shtuar 4.11.2026 16:49

Tags: , , ,
Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS

Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS
Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis

Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis
Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së

Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së
Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit
Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë

Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë
Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi
Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale

Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale
Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara

Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara