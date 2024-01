Chelsea nënshkruan marrëveshje sponsorizimi me firmën e kriptove të lidhur me Rusinë

Chelsea ka rënë dakord për një marrëveshje të re sponsorizimi me BingX, një kompani kriptosh që e ka përshkruar veten si "një mbështetës i palëkundur i komunitetit rus të kriptove".

Marrëveshja do të thotë që BingX do të bëhet sponsori i ri i mëngëve të këmishës së Chelsea për pjesën tjetër të këtij sezoni. Pas kësaj fushate, BingX do të sponsorizojë kompletin e trajnimit të Chelsea në atë që përshkruhet si një marrëveshje shumëvjeçare.

Këtë sezon, 18 nga 20 klubet e Premier League, përfshirë Manchester United, kanë një partner zyrtar të kriptove, gjë që ka nxitur kritika. BingX nuk duket të jetë plotësisht i aksesueshëm në MB dhe ka zyra në Azi, Oqeani, Evropë dhe Amerikën e Jugut.

Kompania u mburr me krenari për lidhjet e tyre me Rusinë në fund të nëntorit të vitit të kaluar dhe priti atë që ata e përshkruan si “një ngjarje të spikatur gjatë Javës së Teknologjisë në Moskë”, e cila shfaqi “angazhimin e saj për inovacion dhe angazhim brenda komunitetit rus të kriptove”.

Bashkëpronarët e Chelsea, Clearlake Capital dhe Todd Boehly, të cilët kanë negociuar marrëveshjen me BingX, blenë klubin nga miliarderi rus Roman Abramovich, i cili u sanksionua nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe në fakt u detyrua ta shesë klubin. Si rezultat, kufizime u vendosën për Chelsean përpara marrjes së kontrollit.

Shumë biznese të profilit të lartë vendosën të ndërpresin tregtinë në Rusi pas pushtimit të Ukrainës nga vendi dhe Chelsea kanë një lojtar ndërkombëtar ukrainas, Mykhailo Mudryk. Premier League dhe EFL pezulluan marrëveshjet e tyre të transmetimit me Rusinë.

Chelsea ka mbështetur Ukrainën, duke pritur ‘Game4Ukraine’ për të mbledhur fonde për shkollën Mykhailo-Kotsiubynsky në Chernihiv Oblast, e cila u godit nga raketa, dhe në shkurt 2022, klubi lëshoi një deklaratë që thoshte: “Situata në Ukrainë është e tmerrshme dhe shkatërruese. Mendimet e Chelsea FC janë me të gjithë në Ukrainë. Të gjithë në klub po luten për paqe.”

Chelsea kishte një partner kripto me Amber Group në vitin 2022, gjatë të cilit logoja WhaleFin u shfaq në mëngët e këmishës së tyre. Kjo marrëveshje përfundoi papritmas.

Siç u zbulua për herë të parë nga Telegraph Sport, Chelsea në fillim të këtij sezoni njoftoi një sponsorizim të ri në pjesën e përparme të fanellës me Infinite Athlete. Ka dalë se marrëveshja e tyre do t’i shohë ata të bëhen sponsorët e mëngëve të kompletit të stërvitjes nga sezoni i ardhshëm.

E themeluar në vitin 2018, BingX është një shkëmbim kriptovalutash, që u shërben më shumë se 10 milionë përdoruesve në mbarë botën dhe pretendon se është “i përkushtuar për të ofruar një platformë të besueshme që fuqizon përdoruesit me mjete dhe veçori inovative për të rritur aftësitë e tyre tregtare”.

BingX theksoi ndikimin e tyre në Rusi në një blog në faqen e internetit të kompanisë ku shkruhej: “Qëllimi i ngjarjes ishte të nënvizonte mundësitë e gjera që BingX ofron për përdoruesit e tij, duke u pozicionuar si një shkëmbim i besueshëm dhe novator brenda tregut rus. Me fokus në plotësimin e nevojave unike të audiencës lokale, BingX ka dëshmuar të jetë një mbështetës i palëkundur i komunitetit rus të kriptove.

Ai shtoi: “Ngjarja e Javës Teknike të Moskës shërben si një testament për angazhimin e BingX për të fuqizuar përdoruesit e saj dhe për të forcuar pozicionin e saj si një shkëmbim kryesor i kriptomonedhave në tregun rus”. /AlbEu.com/