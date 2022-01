Neville: Lukaku duhet të kërkojë të falur

Chelsea ishte në gjendje të luante jashtëzakonisht mirë në një barazim 2-2 me Liverpool të dielën, edhe kur Romelu Lukaku u hoq nga skuadra, megjithatë në vazhdën e intervistës së tij shpërthyese për pasionin e tij për Interin, Gary Neville e ka bërë të qartë se më e mira është që Lukaku të kërkojë falje në dhomën e zhveshjes.

Thomas Tuchel mendoi se Lukaku nuk kishte qenë i dobishëm për përgatitjen e skuadrës për ndeshjen e Liverpool-it me kohën e intervistës së tij të regjistruar paraprakisht, dhe nuk kishte zgjidhje tjetër veçse ta linte jashtë.

“Unë mendoj se më e mira që mund të bëjë është të kërkojë falje në dhomën e zhveshjes nga shokët e tij të skuadrës”, shpjegoi Neville në Sky Sports.

“Mendoj se sot Lukaku do ta kishte parë atë lojë duke vuajtur pak, duke e ditur se donte të ishte atje.

“Një menaxher duhet të ketë kontrollin në një klub futbolli, nëse një menaxher nuk ka kontroll dhe një lojtar mund të bëjë atë që dëshiron, çfarë lloj mesazhi dërgon?”

Është pak e paqartë saktësisht se çfarë do të ndodhë më pas në lidhje me të ardhmen e ish-sulmuesit të Manchester United në Stamford Bridge, me pothuajse të sigurt se asnjë klub nuk do të shikonte të shlyente 115 milionë eurot që Blutë u ndanë për nënshkrimin e tij në verë.

Për më tepër, ekziston një shqetësim në rritje se nga karriera e Lukakut është shfaqur një model për të mos qëndruar shumë gjatë në klube, gjë që Neville e vuri në dukje.

“Romelu Lukaku ishte në klubin tim, këtë e thashë para ndeshjes… Nuk derdha asnjë lot kur ai u largua nga klubi im”, vazhdoi Neville.

“Ai nuk tha se donte të largohej hapur, por mund të thuash që nuk donte të ishte aty, nuk ishte i përkushtuar, nuk e mendoja se ishte më profesionisti.

“E dija se ai nuk ishte i duhuri për klubin, nuk mendoja se ai ishte një lojtar i Manchester United”./ h.ll/albeu.com