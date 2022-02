Presidenti i Chelsea Abramovich mund të mos lejohet më të jetojë në Angli

Roman Abramovich, pronari i Chelsea, nuk është parë në selinë e klubit në Stamford Bridge për muaj të tërë dhe thuhet se nuk ka gjasa të jetojë përsëri në Mbretërinë e Bashkuar.

Marrëdhënia e tij e supozuar me presidentin rus Vladimir Putin do ta pengonte atë të vendosej në vend ose të aplikonte për nënshtetësinë britanike.

Sipas ‘The Sun’, zyrtarët e emigracionit kanë udhëzime të qarta për të mos lejuar që Abramovich të vendoset në Angli. Kjo ka ndodhur tashmë në të kaluarën, që kur Abramovich tërhoqi aplikimin e tij për një vizë investitori të nivelit 1 në MB në 2018, në mes të marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve.

“Kam marrë në dorë një dokument të rrjedhur nga 2019 nga Ministria e Brendshme, i cili thotë në lidhje me z. Abramovich – “Si pjesë e strategjisë së HMG për Rusinë që synon të synojë financimin e paligjshëm dhe aktivitetin keqdashës, Abramovich mbetet me interes për HMG për shkak të lidhjeve të tij me shteti rus dhe shoqërimi i tij publik me aktivitete dhe praktika korruptive”, tha deputeti laburist Chris Bryant në Dhomën e Komunave.

“HMG është fokusuar në sigurimin që lidhja e tij me financat e paligjshme dhe aktivitetet malinje nuk janë në gjendje të bazohen në MB dhe do të përdorë mjetet përkatëse në dispozicion të saj, duke përfshirë fuqitë e imigracionit për ta parandaluar këtë.

“Kjo është gati tre vjet më parë dhe megjithatë është bërë jashtëzakonisht pak në lidhje me këtë. Sigurisht që zoti Abramovich nuk duhet të jetë më në gjendje të zotërojë një klub futbolli në këtë vend.”/ h.ll/albeu.com

Labour MP Chris Bryant – @RhonddaBryant – has just told the House of Commons:

“Following some of the reports in The Sun and other newspapers today.

“I’ve got hold of a leaked document from 2019 from the Home Office, which says, in relation to Mr. Abramovich.”

1/6

— Harry Cole (@MrHarryCole) February 24, 2022