Për shkak të sulmeve të panikut, Jesus Navas refuzoi Chelsea e Mourinhos, Ramos i erdhi në ndihmë

Të martën, Sevilla dhe Manchester City do të startojnë në ndeshjen e Champions League me njëri-tjetrin.

Në këtë përballje Jesus Navas sfidon të shkuarë, por historia e tij është e dhimbshme pasi vuante nga paniku në fëmijëri.

Jesus refuzoi Chelsea dhe nuk shkoi në kombëtaren spanjolle për shkak të sulmeve të panikut. Sergio Ramos ndihmoi në rehabilitim

Një fillim i ndritshëm në Sevilla i emocionoi të gjithë, por Navas as nuk i mori parasysh këto opsione, që nga fëmijëria ai vuajti nga agorafobia.

Futbollisti i ri kishte frikë të dilte nga shtëpia dhe aq më tepër të largohej diku. Ai pati sulme të rënda paniku, një ditë, Navas i shqetësuar thirri babanë e tij dhe iu lut që ta merrte nga kampi stërvitor i Sevillas, i cili u zhvillua vetëm një orë larg shtëpisë.

Ndonjëherë ishte e mundur për të përballuar, dhe Navas udhëtoi me klubin në ndeshjet jashtë.

Ylli i Sevillas jetoi me prindërit e tij dh iu drejtua psikologëve dhe filloi terapia: ajo përbëhej nga ushtrime speciale dhe biseda me profesionistë. Ajo funksionoi, u bë më e lehtë për futbollistin, dhe Kupa e Botës në Afrikën e Jugut ndihmoi në përparim të rëndësishëm. Në mënyrë që Navas i pambrojtur të ndjente mbështetje, në Afrikë ai u vendos në të njëjtën dhomë me Sergio Ramos. Djemtë ishin miq kur Sergio ishte ende duke luajtur për Sevilla. Navas më vonë pranoi se Ramos ishte si një vëlla për të. /albeu.com/