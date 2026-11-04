Barcelona në pritje të përgjigjes për Rodrin para derbit me Atletico Madridin

Fitorja 3-0 e Barcelonës ndaj Aston Villës në raundin e katërt të Ligës së Kampionëve u shoqërua me shqetësim për trajnerin Hansi Flick: pjesëmarrja e mesfushorit spanjoll Rodri në derbin e së dielës kundër Atletico Madridit është në dyshim.
Rodri ndjeu shqetësime fizike në fund të pjesës së parë, por qëndroi në fushë deri në pushim. Pas bisedimeve me stafin mjekësor dhe Flick, u vendos që ai të mos kthehej për pjesën e dytë; vendin e tij e zuri Marc Bernal.
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Pas ndeshjes, Flick tha se Rodri kishte ndjerë shqetësime muskulore dhe se duhej pritur deri të nesërmen për të mësuar më shumë. Trajneri nuk dha ende një vlerësim përfundimtar për gjendjen e mesfushorit.
Sipas mediave spanjolle AS dhe Mundo Deportivo, ekzaminimet e tjera mjekësore do të sqarojnë natyrën e dëmtimit dhe kohën e mundshme të rikuperimit.
Flick theksoi se Barcelona ka katër ditë për t’u rikuperuar e për të përgatitur sfidën e radhës, e cila mund të ketë peshë të madhe në garën për titullin e La Ligës. Pas 11 xhirove, katalanasit janë të parët me 30 pikë, të ndjekur nga Atletico Madridi me 28 dhe Real Madridi me 27.
Për derbin e së dielës, trajneri gjerman mund të ketë sërish në dispozicion Jules Kounde, Eric Garcia dhe Andreas Christensen në repartin defensiv.