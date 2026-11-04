Barcelona dhe Raphinha bien dakord për kontratë të re deri në vitin 2030

Raphinha pritet të nënshkruajë këtë të enjte, më 5 nëntor, kontratën e re me Barcelonën. Klubi katalunas dhe futbollisti brazilian kanë rënë dakord ta zgjasin bashkëpunimin deri më 30 qershor 2030.
Palët e kishin arritur marrëveshjen prej disa javësh dhe tani mbetet vetëm nënshkrimi zyrtar. Sipas mediumit spanjoll Sport, bisedimet morën drejtim pozitiv pas takimit të lojtarit me drejtorin sportiv Deco.
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Raphinha kishte rinovuar për herë të fundit në maj 2025 dhe kontrata e tij aktuale skadon në vitin 2028. Marrëveshja e re do t’i shtojë edhe dy sezone qëndrimit të 29-vjeçarit në “Camp Nou”, deri në vitin 2030.
Zyrtarizimi është shtyrë vetëm për shkak të vështirësisë për të përputhur agjendat e futbollistit dhe klubit, jo prej mosmarrëveshjeve financiare apo sportive. Deco kishte thënë gjatë Asamblesë së Delegatëve se rinovimi po ecte në drejtimin e duhur; tashmë Barcelona ka gjetur kohën për ta përmbyllur.
Braziliani mbërrin te ky rinovim në formë të shkëlqyer. Ai shënoi dy herë në fitoren 3-0 kundër Aston Villas në Ligën e Kampionëve dhe arriti në 19 gola këtë sezon në të gjitha garat: 15 në La Liga dhe katër në Ligën e Kampionëve.
Me fanellën e Barcelonës, Raphinha numëron gjithsej 94 gola në 190 paraqitje, shifra me të cilat barazohet me legjendat Ronaldinho dhe Jose Mari Bakero.
Kontributi i tij nuk kufizohet te sulmi. Si kapiten dhe një prej liderëve të skuadrës së Hansi Flickut, Raphinha luan rol kryesor edhe në sistemin e presionit të trajnerit gjerman.
Vazhdimi i bashkëpunimit përputhet me dëshirën që vetë futbollisti shprehu publikisht në shtator, kur tha se donte të qëndronte te Barcelona dhe ta zgjaste kontratën.
Nëse nuk ndodh ndonjë ndryshim i papritur, nënshkrimi i së enjtes do të bëhet në prani të presidentit Joan Laporta dhe drejtorit sportiv Deco, duke konfirmuar qëndrimin e Raphinhas në klubin katalunas deri në vitin 2030.