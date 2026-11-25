Mbështetësit e Slovan Bratislavës e shprehën pakënaqësinë për paraqitjet e klubit në Ligën e Kampionëve përmes një proteste të pazakontë.
Slovani pësoi humbjen 0-2 në shtëpi përballë Real Betisit, në ndeshjen e raundit të pestë të fazës së ligës. Me këtë rezultat, skuadra sllovake mbeti në fund të renditjes pa pikë, me golaverazh 1:19.
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Para sfidës, tifozët mbuluan tribunat me një pëlhurë të madhe të bardhë, pa asnjë figurë apo mesazh mbi të. Poshtë saj shfaqën banderola me kritika ndaj klubit dhe kërkesën që t’u ktheheshin paratë e biletave.
“Këtu duhej të kishte koreografi, por ne nuk na intereson, njësoj siç nuk ju intereson juve Liga e Kampionëve. Kthejani paratë e biletave tifozëve”, thuhej në njërën prej banderolave.
Reagimi i tifozëve lidhej si me rezultatet e dobëta, ashtu edhe me mënyrën si klubi po i trajtonte ndeshjet e Championsit. Në përballjen e mëparshme me LASK Linzin, trajneri i Slovanit, legjendari Yaya Toure, la jashtë disa lojtarë të rëndësishëm. Skuadra e tij u mposht 0-4, ndërsa më pas barazoi 2:2 me Trencinin, që renditet në vendin e fundit të kampionatit vendas.
Nën shënjestër të tifozëve gjatë ndeshjes me Betisin ishte edhe Tigran Barsejgan, futbollisti armen që konsiderohet ndër më të mirët e klubit. Kur u zëvendësua, ai u prit me fishkëllima; përmes një banderole të posaçme, tifozët i bënë të ditur se nuk do të ishte kurrë kapiteni i tyre.
Pas ndeshjes, Toure foli për raportet e tensionuara mes ekipit dhe tifozëve. Ai u bëri thirrje palëve të bashkohen dhe pranoi se në klub dhe rreth tij mbizotëronte një atmosferë e pazakontë.
Humbja ndaj Betisit e barazoi Slovanin me një rekord negativ në Ligën e Kampionëve: kjo ishte disfata e 13-të radhazi në fazën kryesore të turneut. Të njëjtin numër humbjesh rresht pati edhe Marseille, nga viti 2012 deri më 2020.
Në pesë raundet e para të këtij sezoni, kampionët sllovakë kanë shënuar vetëm një gol. Për më tepër, kundër Betisit pësuan humbjen e parë me diferencë më të vogël se tre gola.