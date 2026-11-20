Edicioni i gjashtë i “Big Brother VIP Albania” do të kthehet në ekranin e Top Channel gjatë muajit dhjetor.
Lajmi u bë i ditur përmes një postimi në llogarinë zyrtare të BBV në Instagram, ku njoftohet se një tjetër aventurë televizive është gati të nisë.
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Në spotin e publikuar në Instagram thuhet: “Shumë kanë hyrë në atë derë. Asnjë nuk ka dalë i njëjtë. Disa humbasin. Të tjerë fitojnë gjithçka. E gjithë Shqipëria. Një lojë. Big Brother VIP nga dhjetori.”
“Big Brother VIP” renditet ndër formatet më të ndjekura të televizionit shqiptar. Personazhe të njohur nga fusha të ndryshme bashkëjetojnë në një shtëpi të izoluar nga bota e jashtme, ndërsa çdo ditë përballen me dinamika, sfida dhe eliminime të lojës.
Ndërkohë, shumë emra të njohur janë përfolur si banorë të mundshëm të shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe publiku mezi pret të zbulojë se kush do të bëhet pjesë e saj.