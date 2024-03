Sara flet pas eleminimit nga loja: Do e pres Bardhin jashtë

Pas eleminimit nga Big brother, Sara ka shprehur se vetëm konkurentët e dinë në të vërtetë se cfarë ndodh brenda shtëpisë.

“Përveç konkurentëve që janë këtu, askush nuk e di se çfarë ndodh aty brenda. Nëse je impulsiv jashtë, aty je 100 herë më shumë. Ah more Bardhi. Unë i kam vënë unazën në gisht sepse doja t’i lija diçka. Unë kam kafshuar shumë herë gjuhën me Françeskën. Kam bërë gabim. Ishte e duhur dalja ime, ata aty brenda janë më të kontrolluar dhe më të frenuar se unë ata brenda. Unë nuk e mnaipulova situatën. Por nëse kam bërë diçka të mirë me hyrjen time, është që u bëra shembull për të tjerët. Mora një mësim shumë të mirë që me impulsivitetin tim, deri në ditën e 52-të arrita.”- tha Sara.

“Sigurisht që do e pres Bardhin jashtë, unë nuk e di si do e nis ditën pa të”- shtoi ajo.