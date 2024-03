Përjashtohet nga Big Brother: Vjen reagimi i menjëhershëm i Sara Gjordenit

Ish-banorja e BBVA, Sara Gjordeni, pasi pati një konflikt me konkurrenten tjetër Françeskën, u përjashtua nga loja.

Një reagim i menjëhershën ka ardhur nga Sara në rrjetet e saj sociale ku shprehet se veprimi ndaj Françeskës ishte një akumulim ofendimesh nga ana e ish-Missit, duke theksuar se i qëndrimi i saj në lojë ishte i padrejtë.

“Veprimi me Françeskën ishte një akumulim i mëse 30 rasteve nxitjeje dhe ofendimesh të vazhdueshme siç edhe mesa shoh, është vënë re edhe nga ju. Unë nuk e mbaj veten për vajzë e cila kam fjalor të pasur ofendimesh. Rritur në një shtëpi me burra, arrita tek “veprat”. Të cilat, e pranoj nuk ishin të hijshme, por, i qëndrova fjalës që thashë se nuk i falja asnjë ofendim. Për mua qëndrimi i saj në shtëpi është i padrejtë dhe reflekton gjykimin e pasojës, jo të shkakut, dhe peshku qelbet nga koka. Që do të thotë duhej dënuar edhe shkaku, jo vetëm pasoja, përfaqësuar nga unë në këtë rast” – shkroi ajo në InstaStory.