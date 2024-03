Pengoi me forcë Françeskën brenda tualetit, Sara Gjordeni përjashtohet nga gara e Big Brother VIP.

Kjo masë erdhi pasi ajo pengoi me forcë Françeskën brenda tualetit. Debati mes tyre degradoi pas ofendimeve mes të dyjave prej ditësh.

Mes lotësh, ajo është larguar pas mbi 50 ditësh qëndrimi brenda shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri.

Pas vendimit të Vëllait të Madh, ajo kërkoi të takohej vetëm me Meritonin dhe Bardhin.

”Prita dhe një video, momentin kur Françeska ka nxjerrë valixhet e mija tek dera pas pasur asnjë konflikt me mua. Ka shkuar tek Bardhi më pas dhe ka thënë fjalët më të ulëta. Unë ndaj saj kam pasur një marrëdhnëie shumë neutrale ndaj saj.

Nisi 5 ditë më parë kur ajo i kishte thënë Barhdit që je i paburrë sepse dukesh nga niveli i vajzës që ken në krah. I kam shkuar dhe i kam thënë që ti do dalësh para meje dhe derën do të ta mbyll unë. Nuk kam bërë debat me të deri kur kam pasur një konfrontim tjetër. Unë kam pyetur në dhomën e rrëfimit a ekziston ky rregull dhe më kanë thënë.

Unë kam këkruar ndjesë që pasi është bërë ky veprim. Unë nuk mendova kur e bera, e harrova publikun. Kërkova ndjesë publike”, tha Sara. /albeu.com