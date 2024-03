Dua Lipa do të hapë ceremoninë e “Brit Awards 2024”, ndërsa është e nominuar për Këngën e Vitit dhe Artistin e Vitit

Dua Lipa do të hapë çmimet BRIT 2024, ndërsa Kylie Minogue do të mbyllë festën e mbushur me yje në arenën O2 të Londrës të shtunën mbrëma.

Ceremonia, e cila do të drejtohet nga Maya Jama, Roman Kemp dhe Clara Amfo, do të ketë gjithashtu një seri prezantuesish të ftuar gjatë mbrëmjes së mbushur me yje. Dua dhe Kylie do të rezervojnë natën me performancat e tyre spektakolare me Ellie Goulding dhe Calvin Harris, Raye dhe Becky Hill me Chase & Status gjithashtu në skenë, shkruan DailyMail.

Gjithashtu Kingsley Ben-Adir, Green Day, Charli XCX, Ashley Walters, Joe Keery, Aitch, Jaime Winstone, Jonathan Bailey, Luke Evans dhe aktorja Marisa Abel e filmit Amy Winehouse “Back to Black” do të ndihmojnë në prezantimin e çmimeve.