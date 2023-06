13 vjet me Ogrenin, Neda përlotet në ekran: Ka një arsye pse me atë njeri kam bërë tre fëmijë (VIDEO)

Në puntatën e të premtes në “Për’puthen” opinionistja Neda Balluku u surprizua nga një video me partnerin e saj, Ogrenin. Në video ishte momenti i puthjes së parë të çiftit në një nga edicionet e kaluara të “Big Brother”, ku dhe janë njohur me njeri-tjetrin.

Neda u përlot nga kjo video, ndërkohë që foli për Ogrenin dhe marrëdhënien e tyre të veçantë.

“Ka një arsye pse me atë njeri kam bërë tre fëmijë dhe do bëja akoma më shumë më shumë sepse mendoj që në rradhë të parë kam gjetur babin më të mirë për fëmijët e mi, edhe pse në 13 vjet ne nuk kemi patur marrëdhënie vetëm fushë me lule.”, tha Neda.