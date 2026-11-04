OBRM-PDUKM pretendon se kritikat ndaj Alta Bankës lidhen me interesa biznesi pranë LSDM-së dhe familjes Zaev

OBRM-PDUKM pretendon se kritikat ndaj Alta Bankës lidhen me interesa biznesi pranë LSDM-së dhe familjes Zaev

OBRM-PDUKM, partia në pushtet, ka ngritur akuza të reja ndaj LSDM-së dhe kryetarit të saj, Venko Filipçe, për çështjen e Alta Bankës. Sipas saj, kritikat dhe reagimet publike të LSDM-së lidhen me interesa biznesi të personave të afërt me partinë dhe familjen Zaev.

Partia në pushtet thotë se LSDM-ja po e përdor politikisht çështjen e Alta Bankës prej muajsh. OBRM-PDUKM pretendon se kjo fushatë synon të nxisë mosbesim te qytetarët dhe të cenojë reputacionin e bankës, si edhe pozitën e saj në treg.

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Sipas OBRM-PDUKM-së, presioni ndaj Bankës Popullore dhe Alta Bankës po krijon mundësi që qarqe biznesi pranë Filipçes dhe familjes Zaev ta marrin bankën me një çmim më të ulët. Në mbështetje të pretendimeve të saj, partia përmend edhe deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të LSDM-së, Aleksandar Dimitrijeviq, për pagesën e pensioneve të shfrytëzuesve të Alta Bankës.

OBRM-PDUKM e akuzon gjithashtu LSDM-në se po shkakton panik te qytetarët dhe po e keqpërdor rastin për qëllime politike. Sipas partisë, reagimet publike nxiten nga interesa private ekonomike.

Partia u bën thirrje qytetarëve të mos shqetësohen për pagat dhe pensionet, duke siguruar se ato do të paguhen rregullisht gjatë qeverisjes së udhëhequr nga Hristijan Mickoski.


Shtuar 4.11.2026 12:18

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