Një viktimë dhe tre të plagosur në katër aksidente rrugore në Maqedoninë e Veriut

Një viktimë dhe tre të plagosur në katër aksidente rrugore në Maqedoninë e Veriut

Katër aksidente trafiku të ndodhura më 17 tetor në Maqedoninë e Veriut kanë shkaktuar një viktimë dhe disa persona të lënduar.

Të lidhura

None found

Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në fshatin Banjicë e Poshtme të Gostivarit, një 59-vjeçar humbi jetën pasi automjeti “Opel” që drejtonte doli nga rruga dhe u përplas me një mur betoni. Mjeku kujdestar konfirmoi vdekjen, ndërsa trupi, me urdhër të prokurorit publik, u dërgua për obduksion.

Një aksident tjetër u regjistrua në fshatin Opajë të Komunës së Likovës. Një 18-vjeçare, e cila ishte në drejtim të një automjeti “Audi”, humbi kontrollin, doli nga rruga dhe u përplas me një konstruksion metalik. Bashkudhëtarja e saj, po ashtu 18-vjeçare, pësoi lëndime të rënda trupore.

Në fshatin Orizarë të Likovës, një automjet “BMW” përplasi një këmbësor 67-vjeçar. Për shkak të lëndimeve të rënda, ai u transportua për trajtim në Qendrën Klinike “Nënë Tereza” në Shkup.

Përplasja e katërt ndodhi në bulevardin “Goce Dellçev” në Strumicë, ku u aksidentuan një veturë “Hyundai” dhe një automjet transportues “Nissan”. Një 44-vjeçar, i cili udhëtonte si bashkudhëtar në “Hyundai”, mbeti i lënduar rëndë.

Policia ka kryer këqyrjen e vendeve të ngjarjeve dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidenteve.


Shtuar 18.10.2026 21:08

Tags:
MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit

MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit
LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë

LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë
Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor

Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor
BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike

BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike
Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28

Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28
Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave

Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave
Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes

Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes
Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne

Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne