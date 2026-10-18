Një viktimë dhe tre të plagosur në katër aksidente rrugore në Maqedoninë e Veriut

Katër aksidente trafiku të ndodhura më 17 tetor në Maqedoninë e Veriut kanë shkaktuar një viktimë dhe disa persona të lënduar.
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Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në fshatin Banjicë e Poshtme të Gostivarit, një 59-vjeçar humbi jetën pasi automjeti “Opel” që drejtonte doli nga rruga dhe u përplas me një mur betoni. Mjeku kujdestar konfirmoi vdekjen, ndërsa trupi, me urdhër të prokurorit publik, u dërgua për obduksion.
Një aksident tjetër u regjistrua në fshatin Opajë të Komunës së Likovës. Një 18-vjeçare, e cila ishte në drejtim të një automjeti “Audi”, humbi kontrollin, doli nga rruga dhe u përplas me një konstruksion metalik. Bashkudhëtarja e saj, po ashtu 18-vjeçare, pësoi lëndime të rënda trupore.
Në fshatin Orizarë të Likovës, një automjet “BMW” përplasi një këmbësor 67-vjeçar. Për shkak të lëndimeve të rënda, ai u transportua për trajtim në Qendrën Klinike “Nënë Tereza” në Shkup.
Përplasja e katërt ndodhi në bulevardin “Goce Dellçev” në Strumicë, ku u aksidentuan një veturë “Hyundai” dhe një automjet transportues “Nissan”. Një 44-vjeçar, i cili udhëtonte si bashkudhëtar në “Hyundai”, mbeti i lënduar rëndë.
Policia ka kryer këqyrjen e vendeve të ngjarjeve dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidenteve.