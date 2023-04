“Financat në pikën më të dobët …”, Horoskopi për ditën e mërkurë, 26 prill 2023

DASHI

Per shkak te nervozizmit tuaj mund te lindin konflikte dhe mosmarreveshje te shumta sot me partnerin. Nuk do toleroni ne asnje pike dhe kjo do e perkqesoje situaten. Beqaret duhet te presin edhe pak kohe per personin ideal. Dita e sotme nuk eshte e duhura. Financat do jene pika juaj me e dobet. Nuk do arrini dot t’i mbani ato te stabilizuar sepse do shpenzoni pa amse.

DEMI

Mos u tregoni shume dominues sot ne jeten tuaj ne cift sepse kjo mund te nxite debate me partnerin. Te dy jeni te barabarte dhe keni te drejte te shpreheni ashtu si mendoni. Beqaret duhet te bejne me teper durim nese duan te gjejne nje person me te vertete interesant. Financat do marrin drejtimin e duhur. Po vazhduat keshtu shume shpejt do keni permiresime te medha.

BINJAKET

Kokefortesia juaj ne jeten ne cift mund te sjelle probleme serioze me ate qe keni ne krah. Toleranca eshte nje virtyt shume i vleresuar, keshtu qe mundohuni edhe ju te tregoheni te tille. Beqaret do njihen me shume persona. Shikojeni me kujdes secilin sepse ndermjet tyre fshihet gjysma juaj. Fale ndihmes se Neptunit situata financiar do filloje te permiresohet.

GAFORRJA

Venusi do iunfuencoje se tepermi sot ne jeten tuaj ne cift. Do kaloni momente te kendshme me partnerin, por njekohesisht do gjeni edhe kohe per familjen dhe miqte. Beqaret do nisin aventura afatshkurtra, ndersa dashuria e madhe do dhe pak kohe te mberrije. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rendesishme. Situata e veshtire do te marre fund.

LUANI

Pas disa diteve jo shume te pershtatshme per jeten ne cift sot do arrini te vendosni komunikimin me partnerin. Do i kushtoni me shume kohe atij dhe do ndiheni me mire. Beqaret do jene terheqes dhe magnetike. Do arrini te beni per vete cilindo qe do iu pelqeje. Mjedisi planetar do i influencoje pozitivisht financat. Ju do jeni me te qarte per ato qe duhet te beni.

VIRGJERESHA

Marredhenia juaj me partnerin do filloje te behet me serioze gjate kesaj dite. Do mendoni per nje te ardhme se bashku dhe kjo do iu mbushe me optimizem. Edhe beqaret do jene te favorizuar ne dashuri. Nje person interesant do iu beje propozimin me te bukur qe mund te kishit menduar. Financat do jene te mira. Beni shpenzimet qe kishit menduar.

PESHORJA

Disa planete do e mbrojne jeten tuaj ne cift nga cdo rrezik i jashtem, por disa te tjere do mundohen t’ua prishin harmonine. Tregohuni shume te kujdesshem dhe mos u nxitoni per asgje. Beqaret duhet ta lene veten te lire edhe sikur t’iu jepet mundesia per takime. GJithcka do ndodhe ashtu si eshte planifikuar. Ne planin financiar tregohuni vigjilente dhe mos shpenzoni kuturu.

AKREPI

Sot do beni cmpos qe ta mbani te ndezur pasionin ne cift. Do e perkedhelni partnerin pa pushim dhe do tregoheni te gatshem t’ia plotesoni cdo deshire. Lum ai qe iu ka ne krah. Beqaret edhe pse kane kohe qe kerkojne dashurine nuk do e gjejne as sot. Nese shpenzoni pa mase, situata financiare do kete tronditje te medha. Shmangni momentet kritike qe mund t’iu kushtojne shtrenjt.

SHIGJETARI

Pas nje periudhe me debate dhe tension ne jeten ne cift, sot do qeni qetesine e shumekerkuar. Eshte Venusi ai qe do iu jape mundesine te sqaroni cdo mosmarreveshje. Beqaret do jene me te privilegjuarit ne dashuri. Jo vetem qe do kene takime, por mund te ndoshin edhe dashuri me shikim te pare. Ekuilibri financiar do mbetet i qendrueshem, mos u shqetesoni aspak.

BRICJAPI

Nese doni qe gjerat te shkojne mire me partnerin, duhet t’i shprehni me shume ndjenjat sot. Edhe ata qe kane pasur mosmarreveshje mund ta permiresojne situaten po shtuan dozat e komunikimit. Beqaret do jene seksuale dhe do e bejne shume shpejt per vete personin qe kane pelqyer prej kohesh. Situata financiare do filloje te permiresohet dalngadale.

UJORI

Beni kujdes sot ju qe jeni ne cift. Mos kerkoni gjate gjithe kohes te jeni te pavarur dhe te beni gjithcka qe mendoni. Pyeteni partnerin para se te hidhni ndonje hap nese nuk doni te keni debate me vone. Jupiteri do jete planeti qe do i ndihmoje beqaret ne jeten sentimentale. Priten te reja interesante. Ne planin financiar do tregoheni kokeforte dhe do shpenzoni pa limit. Problemet do vijne shpejt.

PESHQIT

Jeta ne cift do jete e qete dhe pa asgje te evcante gjate kesaj dite. Do ndiheni mire prane partnerit dhe nuk do keni as mosmarreveshjen me te vogel. Beqaret do jene me me fat dhe do perjetojne emocione te forta. Personi qe keni enderruar prej kohesh do behet pjese e jetes suaj. Ne planin financiar duhet te beni shume kujdes. Mbrojuni edhe nga hajdutet qe do jene te shumte.