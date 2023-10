“Do të hasni shumë pengesa …”, Horokopi i ditës së mërkurë, 11 Tetor 2023

DASHI

Sot do ngrini shumë pikëpyetje dhe nuk do jeni të sigurt për hapat që do hidhni. Urani do sjellë vështirësi, mërzitje dhe stres për ju që jeni në një lidhje. Do ndiheni të pafuqishëm për ta ndryshuar për mirë situatën. Ju beqarët duhet të mendoheni më gjatë dhe të gjeni strategjitë e duhura për t’ia dalë mbanë. Në punë sado që të bëni përpjekje nuk do ecni dot përpara me rimtin që duhet. Do keni vonesa, pengesa dhe ne disa raste nuk do dini si të veproni. Buxheti ka për të qenë më i qëndrueshëm se dje, por ende jo në gjendjen e duhur.

DEMI

Ka rrezik që stresi t’iu pushtojë herë pas here sot dhe nuk do ju lënë të qetë për t’i parë gjërat si duhet. Për fat Urani do ju bëjë disi më kreativë e më guximtarë. Nëse jeni në një lidhje harmonia do mbizotërojë mes jush dhe atij që dashuroni. Do i shprehni edhe më furishëm ndjenjat dhe do ndiheni shumë më të qetë. Nëse jeni vetëm Horoskopi parashikon një ditë të paqëndrueshme. Do pëlqeni disa persona, por do ju mungojë guximi për t’i shprehur ndjenjat. Në punë vërtet do acaroheni me disa gjëra që do ju ecin ters, por deri në fund të ditës do zgjidhni gjithçka dhe do arrini objektivat. Edhe sektori i financave do jetë me i kënaqshëm.

BINJAKËT

Sot do prekni zemrat e atyre që ju rrethojnë dhe ata do ndihen me fat që ju kanë pranë. Jeta sentimentale do jetë më e rëndësishme se ajo profesionale. Nëse jeni në një lidhje përgatituni për çaste të shumta romantike, për pasion, emocione dhe surpriza të mëdha. Çdo gjë do ndodhë ndryshe nga sa mund ta kishit parashikuar. Ju beqarëve do ju shumëfishohen ftesat për të dalë nëpër takime dhe për dikë do ju rrahë zemra më fort. Në punë do dini si të veproni në çdo situatë dhe gjithçka do ju ecë sipas parashikimeve. Gjendja e financave do fillojë të ketë përmirësimet e para.

GAFORRJA

Sot do analizoni çdo gjë deri në detaje dhe nuk do bëni aspak gabime. Horoskopi parashikon një ditë të bukur për të dashuruarit. Nuk do jeni më të papërgjegjshëm e te pamatur, por do dini si të kërkoni falje për gabimet dhe si ta mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Ju beqarët nuk duhet të mundoheni të kontrolloni ndjenjat, por duhet ta lini veten sa më të lirë. Në punë do përmbyllni me sukses disa çështje të nisura prej kohësh dhe do jeni më të qetë. Diplomacia që do tregoni në planin financiar do bëjë që edhe ato të jenë të mira.

LUANI

Dielli do e favorizojë jetën tuaj sot dhe përgjithësisht do përjetoni emocione pozitive. Nëse keni një lidhje, konfigurimi i yjeve do jetë shumë i mirë kështu që gjerat do ecin për bukuri në jetën tuaj sentimentale. Ndjenjat do jenë akoma më të forta. Ju beqarët do merrni propozime të shumta dhe do ndiheni të përkëdhelur. Gjithsesi mirë është të prisni pak para se të merrni vendime. Në punë do arrini të merreni vesh për çdo gjë me bashkëpunëtorët dhe nuk do keni aspak probleme. Do i përmbushni në kohë të gjitha objektivat e dhëna. Në planin financiar gjendja do lërë ende për të dëshiruar. Nuk do ja dilni dot pa ndihmën e disa të afërmve.

VIRGJËRESHA

Dukë qene se disa yje do jenë në kundërshtim me njëra-tjetrën sot, ka rrezik të jeni paksa të pasigurt në vetvete dhe do ju mungojë kurajoja. Nëse jeni në një lidhje merrini gjërat sa më shtruar dhe pranoni të flisni gjerë e gjatë me partnerin për disa tema delikate të së shkuarës. Njëherë duhet ta bëni këtë. Ju beqarët nuk duhet të pranoni çdo lloj ftese që do iu bëhet sepse mund ta lëndoni pa masë veten. Në punë më mirë flisni me shefat për gjërat që nuk po ju ecin si duhet sepse do e keni gjithçka më të lehtë më pas. Me financat do jeni inteligjentë dhe nuk do keni asnjë lloj tronditjeje. Do ndiheni më mirë se kurrë më parë.

PESHORJA

Do keni një karakter të padurueshëm sot dhe herë pas here provokimet do jenë të tepruara. Nëse keni një lidhje, nuk do merreni vesh për asgjë me atë që keni në krah dhe kjo do sjellë mosmarrëveshje të njëpasnjëshme. Do ndiheni shpeshherë keq. Ju beqarët do fiksoheni pas dikujt dhe nuk do i ndaheni derisa të merrni një përgjigje pozitive. Sipas Horoskopit vip, në punë mos u nxitoni dhe mos ndërmerrni shumë rreziqe pasi do i bëni më shumë dëm vetes. Në planin financiar duhet t’i bëni mirë llogaritë në mënyrë që të mos keni asnjë lloj vështirësie. Me pak mundim do mundni t’ia dilni mbanë.

AKREPI

Gjatë kësaj dite do jeni më paqësorë dhe më të logjikshëm. Për çdo gjë do reflektoni me kujdes dhe nuk do bëni aspak gabime. Për ju që keni një lidhje pasioni do dominojë gjatë gjithë ditës. As vetë nuk e kishit menduar se emocionet mund të kishin qenë ndonjëherë kaq të fuqishme. Ju beqarët do keni nevojë për pak kohë për t’u njohur mirë me personin që do iu joshë dhe me pas mund të vendosni çfarë do bëni. Në punë mund të mbështeteni tek Urani i cili do iu ndihmojë t’i përshpejtoni gjërat dhe të arrini atje ku doni. Saturni do jetë planeti që do ju ndihmojë në planin financiar dhe do dilni nga telashet.

SHIGJETARI

Hëna dhe Marsi do ju japin të gjithë aftësinë e nevojshme për të vënë në dritë planet që keni bërë. Nëse jeni në një lidhje dhe keni nevojë për emocione të reja duhet të flisni sa më parë me partnerin tuaj. Ai do mundohet me sa të mundet t’ua plotësojë dëshirat. Ju beqarët do filloni dashuriçka afatshkurtra, por tejet emocionuese. Në punë mund të merrni vendime radikale ose mund të ndryshoni strategji për të arritur edhe më lart nga sa mendonit. Në planin financiar do kryeni transaksione me rëndësi të madhe. Gjendja do vazhdoje të mbetet e mirë edhe pse nuk do kurseni.

BRICJAPI

Sido që të vijnë punët sot mirë është të mos e lëshoni veten dhe të shihni me optimizëm përpara. Për ju që keni një lidhje dita do fillojë e turbullt, por me kalimin e orëve situata do qetësohet. Dielli do rilindë dhe ju do i kuptoni gabimet e bëra. Nëse jeni beqarë do jeni gjithë kohës të impenjuar me punë dhe as që do keni mendje të mendoni për jetën sentimentale. Në punë mund të keni disa konflikte me kolegët dhe kjo gjë nuk do ju lejojë t’i mendoni gjërat qetësisht para se të veproni. Me financat duhet të tregoheni sa më të matur që të mundeni në mënyrë që situata mos ju dalë jashtë kontrollit.

UJORI

Hëna do ju bëjë edhe më sharmantë gjatë kësaj dite, por Mërkuri në disa momente do e bllokojë komunikimin në familje. Nëse jeni në një lidhje mundohuni që për çdo dyshim apo paqartësi të flisni hapur me partnerin dhe të mos lini asgjë për nesër. Do falni dhe do ju falin sot. Nëse jeni ende të vetmuar ka mundësi të ndeshni në mes të rrugës një person që do ua ndryshojë jetën në mënyrë të paimagjinueshme. Në punë nuk do jeni më të mirët, por do ua kaloni disa kolegëve ziliqarë dhe që ju kanë sharë. Për mirëqenien e financave duhet të përkujdeseni pak më tepër.

PESHQIT

Sot do ja hapni edhe më shumë zemrën atyre që keni pranë dhe do arrini me qetësi të zgjidhni edhe disa hatërmbetje. Vetëm në mbrëmje mund të ndodhë ndonjë debat i paparashikuar. Nëse jeni në një lidhje duhet të tregoheni më të ëmbël, më romantikë dhe më shprehës nëse doni që gjithçka t’iu ecë më së miri. Gjithmonë duhet dhënë dhe nuk duhet pritur vetëm për të marrë. Ju beqarët do takoni dikë, i cili do ju bëjë vërtet të ndryshoni mënyrën e të parit të botës. Në punë do bëni më të mirën për të arritur objektivat dhe do ja dilni pavarësisht kolegëve që do mundohen t’iu pengojnë. Paratë do jenë të mjaftueshme për nevojat që do keni.