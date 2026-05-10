Horoskopi 11 Maj 2026/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë

Dashi
Dite e bukur dhe me diell kjo e sotmja për te dashuruarit. Do bashkëpunoni për gjithçka me atë qe keni ne krah dhe sensualiteti do rizgjohet. Nëse jeni beqare duhet te bëni kujdes me disa zgjedhje. Jo te gjithë personat qe do takoni mund t’iu përshtaten apo mund t’iu bëjnë te lumtur. Financat ne përgjithësi do jene te ekuilibruara dhe aspak problematike.
Demi
Sektori i dashurisë do jete mjaft i privilegjuar gjate kësaj dite. Yjet do krijojnë një klime mjaft te ngrohte dhe do përjetoni ndjesi te veçanta. Beqaret do tregohen me te hapur ndaj takimeve. Mundësitë për te krijuar lidhje serioze do shumëfishohen. Ne planin financiar nuk rekomandohet asnjë operacion i madh financiar. Prisni edhe disa dite për ta bere këtë.
Binjaket
Dite e paqëndrueshme dhe e mbushur me debate kjo e sotmja për çiftet. Do jeni kokëfortë dhe do këmbëngulni se keni gjithmonë ju te drejte. Kujdes mos e teproni. Beqaret do mbeten serish vetëm edhe pse ne mesdite do ketë disa takime. Sektori i financave do jete goxha i mire. Përfitoni nga kjo për te bere disa transaksione me rendësi dhe për te shlyer borxhet.
Gaforrja
Jeta sentimentale e çifteve do jete përgjithësisht e ngrohte dhe e mbushur me emocione. Do tregoheni me tolerante me atë qe keni ne krah dhe nuk do i mbani inate njeri tjetrit. Beqaret do jene sharmante dhe joshës. Te shumte do jene personat qe do iu ngacmojnë, por asnjeri nuk do jete i përshtatshëm. Financat me ne fund do ekuilibrohen dhe nuk do keni probleme.
Luani
Atmosfera ne çift do filloje te ngrohet gjate kësaj dite dhe komunikimi ndërmjet partnereve do jete me i mire. Harrojeni te shkuarën dhe mendoni vetëm për te ardhmen. Për beqaret nuk do ndodhe asgjë e veçante. Beni akoma me tepër durim nëse doni te gjeni personin e përshtatshëm. Për te përmirësuar financat nuk duhet absolutisht t’iu besoni lojërave te fatit.
Virgjeresha
Ata qe janë ne çift do jene gati sot ta çojnë me tej lidhjen e tyre. Disa do mendojnë te bëjnë fejesa e disa te tjerë te fillojnë menjëherë një bashkëjetesë. Beqaret nuk do kërkojnë me ngulm te krijojnë një lidhje, por takimi i rastësishëm me një person te veçante do ua ndryshoje mendimin. Situata financiare do jete e brishte, prandaj kujdes me shpenzimet e tejskajshme.
Peshorja
Jeta juaj ne çift do rrethohet nga rutina gjate kësaj dite. Gjithçka do jete e zakonshme dhe emocionet nuk do jene ato qe priteshin. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri kështu qe duhet te bëjnë durim nëse nuk duan te vuajnë. Ne planin financiar nuk do ndodhe asgjë e keqe, megjithatë do bënit mire te mos fillonit projekte te mëdha dhe te rrezikshme.
Akrepi
Me ne fund do i zgjidhni problemet qe keni pasur ne çift dhe do ndiheni me te qete. Ai qe keni ne krah do iu përgatisë edhe një surprize befasuese. Beqaret me shume gjasa do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Dëshira juaj e madhe për te krijuar një familje do plotësohet. Ne planin financiar situata nuk do jete problematike. Duke ulur shpenzimet çdo gjë do vendoset ne ekuilibër.
Shigjetari
Çiftet do fillojnë te bëjnë projekte për te ardhmen gjate kësaj dite. Disa do mendojnë për fejesa e disa për një fëmijë. Gjithçka qe ëndërroni do iu plotësohet. Beqaret do merren shume me jetën familjare dhe miqtë, e nuk do mendojnë aspak për jetën sentimentale. Nëse do iu duhet te nënshkruani kontrata ne planin financiar, mendohuni mire para se te veproni.
Bricjapi
Nëse kohet e fundit e keni lënë pas dore atë qe keni ne krah për shkak te angazhimeve profesionale, sot gjithçka do ndryshoje. Do e trajtoni me ëmbëlsi atë dhe do e përkëdhelni gjithë kohës. ta beqare qe do shkojnë ne një udhëtim apo ne një qytet tjetër do kenë me shume fat te gjejnë dike interesant. Impulsiviteti dhe pamaturia do sjellin probleme financiare.
Ujori
Dite e mbushur me surpriza dhe kënaqësi pa fund kjo e sotmja për te dashuruarit. Edhe ata qe kane pasur mosmarrëveshje do e rregullojnë situatën dhe do ndihen me te qete. Beqaret nuk duhet te ngurrojnë ta hedhin hapin e pare nëse me te vërtetë iu pëlqen shume dikush. Ne planin financiar duhet te mendoheni mire para se te bëni çfarëdo lloj investimi.
Peshqit
Jeta juaj ne çift do jete shume e qete gjate kësaj dite. Tensioni me ne fund do mbaroje dhe do mendoni më me pozitivizëm për te ardhmen. Beqaret nuk do kenë mundësi as sot te gjejnë personin qe kane ëndërruar. Prisni edhe pak kohe. Ne planin financiar duhet te tregoheni sa me te kthjellet dhe mos shpenzoni pa u menduar. Nuk është ende momenti i duhur.