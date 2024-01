Universiteti Western Balkans vlerësohet me “Çmimin e Ekselencës” nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë

Universiteti Western Balkans është vlerësuar me “Çmimin e Ekselencës” nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, në natën gala të ndarjes së çmimeve të “CCIT Awards” 2024, me motivacionin për modelin e ri që ky universitet ka sjellë në arsimin e lartë në Shqipëri, duke integruar teorinë me praktikën dhe duke i integruar studentët me tregun e punës që gjatë viteve të studimit.

Të ftuar në këtë event ishin përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore, të bizneseve, akademikë dhe profesionistë të fushave të ndryshme.

Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Znj. Lindita Nikolla i dorëzoi çmimin Presidentit të WBU Prof. Dr. Ferdinand Gjana, i cili në fjalën e tij përshëndetëse theksoi se Universiteti Western Balkans po sjell përvojën më të mirë perëndimore në Shqipëri për të siguruar një arsim cilësor në vend dhe për pregatitjen e të rinjve për tregun global të punës.

Ky event ka si qëllim nderimin dhe vlerësimin e sipërmarrjeve për standardin, cilësinë pa kompromis, besueshmërinë dhe përgjegjshmërinë që ata kanë në treg.