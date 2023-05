Tym dhe flakë në Kremlin, a tentoi Ukraina të vriste Putinin (VIDEO)

Ukraina u përpoq të godiste Kremlinin me dy dronë gjatë natës, tha Rusia të mërkurën, duke e quajtur atë një “sulm terrorist” që synon vrasjen e Vladimir Putin.

Sipas Kremlinit, presidenti rus, i cili banon në Kremlin, nuk u lëndua gjatë sulmit, i cili u parandalua nga mbrojtja ajrore ruse që neutralizoi dronët.

Sipas Kremlinit, nuk ka pasur dëme materiale në ndërtesë nga mbeturinat e dronit. Moska paralajmëroi për hakmarrje.

Ndërkohë, janë publikuar edhe videot që tregojnë tymin që del nga Kremlini, pas sulmeve të pretenduara.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

— (((Tendar))) (@Tendar) May 3, 2023