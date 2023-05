Eksperti britanik: Pse Putini mund të ketë qenë pas sulmit ndaj Kremlinit

Ekspertët duken të ndarë se kush ishte përgjegjës për tentativën e sulmit me dron në Kremlin dje, të cilin Moska e ka cilësuar si një atentat kundër Vladimir Putinit.

Ndërsa është e pamundur të thuhet se kush qëndronte me të vërtetë pas incidentit, një oficer i pensionuar i Ushtrisë Britanike ka thënë se kjo do të kishte përfituar më shumë nga Rusia,shkruan Sky News.

Ish-zëvendës shefi i shtabit të mbrojtjes Sir Simon Mayall tha për Sky News se sulmi i supozuar ndihmon në krijimin e një narrative për Putinin që “e lejon atë të sulmojë më tej në Ukrainë”.

Lufta po shkon shumë keq, tha ai, dhe ukrainasit janë gati të nisin një kundërofensivë.

Putini do të marrë pjesë në paradën e Ditës së Fitores së Rusisë javën e ardhshme dhe do t’i duhet të bindë qytetarët e tij se lufta ia vlen ende të luftohet.

Prandaj, një sulm ndaj Kremlinit mund të nxisë një “përpjekje më të madhe kombëtare për të vrarë Zelensky” dhe “të sulmojë ukrainasit”, tha Sir Simon.

Ndërkohë, ai tha se nuk ka shumë përmbysje për Volodymyr Zelensky, përveç se incidenti është “i shkëlqyer për moralin”.

Sir Simon vuri në dukje se aleatët perëndimorë të Ukrainës nuk do të donin të shoqëroheshin me një sulm ndaj Kremlinit dhe se “afatgjatë në mënyrë shtetërore” kjo do të ishte shumë e keqe për ukrainasit.