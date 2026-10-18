Trupi i pajetë i gjetur në lumin Lana në Tiranë, policia sqaron ngjarjen

Trupi i pajetë i gjetur në lumin Lana në Tiranë, policia sqaron ngjarjen

Një trup i pajetë është gjetur mesditën e sotme në lumin Lana, në bulevardin “Gjergj Fishta” në Tiranë. Sipas informacionit paraprak të Policisë, viktima është një shtetas rreth 60-vjeç, ende i paidentifikuar.

Ngjarja është konstatuar rreth orës 12:56. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se burri, në gjendje të dehur, është zhveshur dhe është hedhur në lumë, ku ka humbur jetën.

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Grupi hetimor po punon për identifikimin e viktimës dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Tiranë/Informacion paraprak

Rreth orës 12:56, në bulevardin ‘Gjergj Fishta’, në lumin Lanë, është konstatuar pa shenja jete një shtetas ende i paidentifikuar, rreth 60 vjeç.

Nga të dhënat paraprake, dyshohet se ky shtetas, në gjendje të dehur, është zhveshur dhe është hedhur në Lanë, ku ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit që ka humbur jetën dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.


Shtuar 18.10.2026 14:44

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