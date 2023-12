Ditën e martë vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme. Por temperaturat do të jenë surprizuese pasi do të pësojnë një rritje drastike krahasuar me ditët e fundit.

Temperatura makismale arrin në 17 gradë celcius.

Orët e pasdites dhe në vijim parashikohet të sjellin alternimersh vranësirash dhe kthjellimesh. Më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore, veriore.

Temperatura minimale: 0 gradë celcius.