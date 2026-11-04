Tragjedi në Bulqizë, 29-vjeçari qëllohet për vdekje, shoqërohet 44-vjeçari (EMRAT)

Tragjedi në Bulqizë, 29-vjeçari qëllohet për vdekje, shoqërohet 44-vjeçari (EMRAT)

Këtë të mërkurë, një 29-vjeçar ka humbur jetën në pyllin e fshatit Fushë-Sopot, në Bulqizë, pasi dyshohet se u qëllua aksidentalisht me armë gjahu gjatë një gjuetie.

Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 13:40, 44-vjeçari Bledian Firi, banues në Tiranë, dyshohet se ka qëlluar me armë gjahu në drejtim të një kafshe të egër, por plumbi ka kapur aksidentalisht 29-vjeçarin Elson Lala, banues në fshatin Strikçan.

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Si pasojë e plagëve të marra, i riu ka ndërruar jetë në vendngjarje. Pas ngjarjes, Bledian Firi është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Bulqizë, ndërsa arma e gjahut, e dyshuar si e përdorur në ngjarje, është sekuestruar si provë materiale.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj tragjedie.

Bulqizë/Informacion paraprak:

Rreth orës 13:40, në pyllin e fshatit Fushë-Sopot, Bulqizë, shtetasi B. F., 44 vjeç, banues në Tiranë, dyshohet se gjatë gjuetisë, duke qëlluar me armë gjahu në drejtim të një kafshe të egër, ka qëlluar nga pakujdesia shtetasin E. L., 29 vjeç, banues në fshatin Strikçan, i cili, si pasojë e plagëve të marra, ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Shtetasi B. F. është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Bulqizë, ndërsa arma e gjahut, e dyshuar si e përdorur në ngjarje, është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.


Shtuar 4.11.2026 14:53

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